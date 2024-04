Díaz solo piensa en rojo: Liverpool, a sentenciar a Atalanta en UEL

Hablan una y otra vez de Luis Díaz y no solo por su gran temporada, de 13 goles y 4 asistencias, sino por los rumores que lo ubican en la vitrina del próximo mercado de verano, en el supuesto interés de PSG, de FC Barcelona y hasta AC Milan.

No hay manera de evitarlo y no hay tampoco, al menos por ahora, una razón concreta para dejar de pensar en rojo, en Liverpool y la posibilidad cierta de coronarse campeón de lo que queda, que no es poco: los títulos de la Premier League y la UEFA Europa League.



El equipo de Klopp es gran favorito y así lo asume, por eso quiere resolver, ojalá con muchos goles, la llave de cuartos de final contra Atalanta, que comienza en Anfield este jueves.



El equipo británico cuenta con 6 Copas de Europa (cuatro finales perdidas), una Recopa, tres Copas de la UEFA y cuatro Supercopas que respaldan su aspiración en esta edición de la UEL, con la que aspiran a despedir a su DT por todo lo alto. Pero además está su espectacular presente, como colíder d la Premier League y reciente campeón de la EFL Cup.



La fortaleza, además, pasa por el buen momento de los tres puntales suramericanos Alexis Mac Allister, Darwin Núñez y por supuesto Luis Díaz, todos titulares y figuras.



Para el guajiro es una ocasión más para confirmar que es el hombre ideal, la pieza que falta en el tridente ofensivo local. Todo lo demás escapa a su manejo y solo sirve para distraerlo. Eso, en una temporada idílica como la que vive, es lo más inconveniente.

Alineaciones probables

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.



Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Éderson, Zappacosta; Miranchuk, Pasalic, Scamacca.

​

​Estadio: Anfield

Hora: 2:00 p.m.

TV: ESPN y Star+