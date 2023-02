Lisandro Martínez se confesó: ¿Hubo gritos o insultos en el descanso?

La historia no empezó como el Manchester United quería en la vuelta de la repesca de la Uefa Europa League contra, nada más ni nada menos que el FC Barcelona, equipo al que ya le tenían medido la fórmula para quedarse con el boleto a los octavos de final que finalmente los dirigidos por Erik ten Hag consiguieron después de voltear el marcador y sellar el paso a la siguiente fase.



La realidad es que el Barcelona ha dejado de ser el equipo competitivo en Europa y sumó su segunda decepción consecutiva después de quedar eliminado en el 2022 en manos del Eintracht Frankfurt en la Uefa Europa League. Pero, aunque el Manchester United no contó con un partido estelar para conseguir el paso a los octavos de final, mucho tuvo que ver con lo que Erik ten Hag les dijo en el entretiempo.

Un 2-2 que dejaron en el Camp Nou potencializaba al Manchester United a definir en el Old Trafford con su gente. Ilusión al máximo, pero la realidad fue otra cuando inició el compromiso y el equipo inglés no presentó una buena cara, de hecho, a los 20 minutos de la primera parte ya perdía por un penalti polémico que convirtió Robert Lewandowski. Sin embargo, en el segundo tiempo, la historia fue completamente distinta. Solo necesitó el United dos minutos para igualar con Fred.



Los ánimos fueron distintos y Casemiro dejó todo en cancha así como todo el equipo. El ingreso de Alejandro Garnacho fue vital para los objetivos del Manchester United y el hispano argentino contribuyó para que los ingleses marcaran el segundo a los 73 minutos, pero si el primer tiempo fue tan gris, qué sucedió al arrancar el complemento.

Lisandro Martínez, el argentino que se ha ganado el reconocimiento del Old Trafford partido a partido y que siempre corean su nombre o la palabra, "argentino, argentino", reveló las claves para el cambio de cara en el segundo tiempo señalando lo que les dijo Erik ten Hag durante el entretiempo en el vestuario. "El míster nos retó bastante, porque el equipo no venía jugando como lo venía haciendo. La verdad es que no puedo decir en cámara lo que nos dijo. Enfrente teníamos a un rival muy bueno que nos hizo correr mucho, pero por suerte todo cambió", referenció Lisandro.



Un complemento más que distinto para el Manchester United que salió entonado en busca de igualar y llevarse el partido clasificando a los octavos de final de la Uefa Europa League. Lisandro Martínez también dijo, "en el segundo tiempo cambiamos las energías. Creímos hasta el final y se dio la recompensa al esfuerzo, porque no dimos ninguna pelota por perdida y producto de eso vinieron los goles”, los mancunianos enfrentarán al Real Betis Balompié en la siguiente fase de la competencia europea.