¡Empate que sabe a triunfo! Ospina, titular de Napoli contra Leicester

La noticia fue buena para David Ospina: lo dejaron entrar a Inglaterra a pesar de las restricciones sanitarias y fue titular en Napoli en un duelo intenso y muy bien jugado en casa de Leicester.

Pero... No fue el mejor partido del colombiano, quien en los mano a mano con los atacantes de azul no respondió con la seguridad habitual. La suerte, sin embargo, hizo que sus compañeros lo auxiliaran y lograran un 2-2 desde el sacrificio, la insistencia y la intensidad en el ataque.



Ya le daban trabajo al colombiano en una de sus salidas con todo el cuerpo, para negarle el primero a Barnes a los 6 minutos. Primer aviso.



Y no pasaría mucho hasta que le dieran la bienvenida al ritmo endiablado de la Premier, en una clase magistral de vértigo y precisión hasta el gol: de su propio campo salió Leicester, balón al medio, pase profundo a Barnes, carrera hasta la raya y centro atrás para que apareciera Ayoze Pérez y fusilara a Ospina, a quien se le coló la pelota por su palo. Todo muy 'british' ya desde los 9 minutos.



¿Napoli? Contaba el Insigne de tiro libre, un mal remate de Lozano y un tiro de Osimhen desviado y una clarísima opción de Zielinski, quien desperdició el empate a los 35 en un gran pase el Osimhen, además del derechazo de Insigne a los 39, también apenas por arriba. En la escala de méritos ya era hora del empate, es que a los 44 negó Shmeichel en el tremendo cabezazo de Lozano y el rebote de Fabián. ¡Figurón!



Salió confiado Napoli por la igualad en el segundo tiempo y trató de nuevo Insigne (49) y otra vez Lozano (60), pero Leicester, que parecía despertar, celebraba un gol que le anuló el VAR cuando quedaba comprometido Ospina pero lo salvaba el fuera de lugar de Daka y a los 64 ya no perdonaba. cuando apareció Barnes sacándose de encima la marca de dos hombres de naranja y lelgando a fusilar a Ospina... a quien le cobraron que pudo hacer algo más.



Pero vino la rebeldía italiana de la mano de Osimhen, quien descontó a los 68 en una gran jugada entre Insigne y Fabián y a los 86, después de mucha lucha, metió un cabezazo excelso para igualar la cuenta 2-2.



No era el penalti de Koulibaly y era un atajadón el de Schemichel a los 78, cuando Fabián le mandaba un misil, y de haber ganado el local era el portero la gran figura. Pero no. Fue justa la igualdad por la batalla que dio Napoli en Londres, donde remontó dos veces y pudo ganar. Gran partido, gran cosecha de Napoli en casa ajena en la Europa League.