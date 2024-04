Klopp, descontento tras caída de Liverpool: ‘Fue un partido malo’

Liverpool tuvo tal vez su peor partido de la temporada este jueves ante Atalanta que expuso los errores del equipo inglés y lo goleó en casa para romper su marca de 14 meses sin perder allí.



Pues bien, finalizado el duelo, Jurgen Klopp compareció ante los medios de comunicación y allí se sintió decepcionado con la actuación de su plantel en el duelo por la Europa League.



Klopp admitió que este es el punto más bajo de la temporada y que su equipo estuvo irreconocible en todas las zonas.

"Fue un partido realmente malo, Dios mío. Se rompieron, marcaron y simplemente perdimos un poco la cabeza. Estábamos aquí y allá en el centro del campo, no lo reconocí al equipo”, dijo el alemán de inicio.



"Fue realmente extraño, pero en términos futbolísticos fue disciplina táctica. Ellos marcaron y nosotros seguimos jugando en sus manos. Jugamos un mal partido y merecíamos perder. Debemos sentir eso ahora, pero tenemos exactamente esta noche para sentirnos mal por ello y luego tenemos que prepararnos para el partido contra Crystal Palace”, agregó.



Además, dijo que este es el peor partido de la temporada: "Donde estamos, este es probablemente un punto bajo para nosotros en cuanto a rendimiento, por lo que debería ser posible jugar un poco mejor y podemos jugar mucho mejor. Pero ante todo, ahora se trata del domingo".



Finalmente, sobre la posibilidad de clasificar a la siguiente instancia dijo: "Creo que no es el momento de hablar de eso. No estoy de humor para pensar en el partido cuando tenemos otro en el medio. Definitivamente tenemos que intentarlo, queremos ganar el partido, pero ahora no es el momento de hablar mucho. Tenemos que hacer un partido realmente bueno.