Cuadrado se centró en Sevilla, pero dio pistas sobre su futuro

Juventus tendrá una tarea difícil contra Sevilla en España por la vuelta de las semifinales de la Europa League y después de empatar 1-1 en el primer duelo, los bianconeros van por una remontada para lograr ser finalista de la segunda competencia más importante a nivel de clubes del fútbol europeo.

Con respecto a ese crucial juego, el volante colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, tuvo la oportunidad de hablar en conferencia de prensa sobre la vuelta contra Sevilla, dejando claro que el objetivo es remontar la serie y llegar a la gran final.



“Esta es una gran oportunidad para mí y para todos nosotros de lograr un gran objetivo después de un año difícil. Con la calidad que tenemos, tenemos que salir al campo decididos. Ha habido muchos, este es uno más. Intentaré con mis compañeros darlo todo para llegar a la final”, dijo Cuadrado.



Sin embargo, una de las grandes dudas que ha generado Juan Guillermo Cuadrado a lo largo de la temporada es su posible no renovación con la Juventus, por lo que también mencionó ese tema y dejó todo en el aire, pues no aseguró que continuará, por lo que prefirió centrarse en los objetivos del equipo hasta final de temporada.



“Estoy muy feliz, estoy aquí hace mucho tiempo y me siento bien. Lo más importante, sin embargo, es el partido de mañana, ya pensaremos en el futuro”, finalizó.





Por ahora, Cuadrado espera volver a ser titular con Juventus, pues estuvo en el juego de ida en Turín, pero ahora espera ser protagonista, pues ha demostrado ser importante luego de tantas lesiones a mitad de temporada.