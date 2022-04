Laporta avergonzado por el ambiente del estadio, ‘no pasará nunca más’

La noche del jueves 14 de abril será para el olvido para los culés. Un día que querrán olvidar de su historia por ese desliz ante el Eintracht Frankfurt. La presidencia lo calificó como indignante y vergonzoso por las camisas más blancas que blaugranas que rodearon el Estadio Camp Nou. Como si fuera poco, los alemanes mostraron su poderío y sobrepasaron la serie con un 2-3 en los 90’ y un 3-4 en el global.

Un cambio de planes completo en el Camp Nou de Barcelona en el partido más importante tal vez de esta temporada. Los catalanes se estaban jugando su pase a semifinales de la Europa League, y al caer en casa, resignaron las posibilidades de pelear por un título en el año. Pues aunque les queda LaLiga, ya la ven muy lejos por la ventaja que les lleva el Real Madrid.

El Camp Nou no lucía blaugrana, sino que estuvo pintado de blanco por los seguidores del Eintracht Frankfurt. Joan Laporta anunció medidas en Barça TV, ‘ha sido una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos información de lo que ha pasado. Es indignante y vergonzoso. Lo que no podemos evitar son determinadas situaciones, pero se han permitido durante muchos años y a partir de ahora, deberemos ser más estrictos’.

Acerca de esas medidas que mencionó Joan Laporta, el presidente comentó, ‘permítanme que no precise porque estamos recopilando información con los departamentos de ticketing y seguridad. Evidentemente, cuando procesemos esta información tomaremos medidas y las explicaremos. Todo apunta a que se han producido unas situaciones no deseables’.

Finalmente, se mantuvo avergonzado por esta situación vivida en Europa League, ‘como culé me siento avergonzado de lo que he visto. Había visto muchos aficionados del otro equipo y lamento mucho lo que ha pasado. Hoy he sentido vergüenza. Nos ha pasado a todos, esto no es lo habitual. Es una situación que no se tendría que haber producido y por determinadas circunstancias las tenemos estudiadas. Tomaremos medidas y no se producirá nunca más. Las explicaremos porque ha sido muy grave’.