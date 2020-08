¡Día histórico! Godín y ‘la maldición’ que rompió Inter en Europa

El uruguayo Diego Godín, defensa del Inter de Milán, aseguró este lunes que su equipo debe "disfrutar" por clasificarse a la semifinal de la Liga Europa tras eliminar al Leverkusen, algo que no alcanzaba desde 2010, cuando acabó ganando la Liga de Campeones.



"Tenemos que disfrutar de esto porque después de diez años el Inter juega una semifinal europea. Para nosotros la final será el próximo partido (la semifinal). Debemos encararlo de esta manera. Es a partido único y para nosotros será como una final", dijo Godín a la televisión italiana "Sky Sport".



Contentos de volver a una semifinal europea con el @Inter diez años después!!! Buena victoria para celebrar tu cumple Pupi. Contenti di tornare a una semifinale europea con l’@Inter dieci anni dopo! Gran vittoria per festeggiare il tuo compleanno @javierzanetti 🔵⚫️ #ForzaInter pic.twitter.com/kWaRO4poAS — Diego Godín (@diegogodin) August 10, 2020

Godín ha recuperado una plaza de titular para la fase decisiva de esta Liga Europa tras una temporada difícil para él, en la que tuvo que trabajar duro para aprender a jugar en la defensa de tres del técnico Antonio Conte, tras nueve temporadas en la línea de cuatro del Atlético Madrid.



"Todo lo que hice en mi carrera tengo que ponerlo en el campo. Pienso que después de mucho tiempo entendí las ideas del técnico, aprendí a moverme en los espacios, que es totalmente distinto con respecto a lo que hacía en el Atlético y también en Uruguay", dijo.



"Jugar con este sistema es distinto, tengo que cansarme mucho para presionar. Pero ahora me siento bien, y puedo ayudar. Luego la experiencia se ve en pequeñas situaciones en el campo", agregó. "Puedo jugar por la derecha, por la izquierda. Ahora me siento bien y esto es lo importante. El equipo está bien en defensa y en ataque", concluyó.



Godín subrayó que un jugador siempre quiere estar en el campo, pero consideró que siempre hay que trabajar con humildad, más allá del currículum.



"Lo más importante para mí es la parte humana, respetar a todos. Sabía que si no jugaba debía hacer algo más, trabajar más, y lo hice. En el parón me entrené aún más. Intenté meterme en el equipo poco a poco, siempre respetando al compañero. Sabemos que un jugador lo que quiere es jugar. Si no juego no estoy bien, pero siempre respetando las decisiones", agregó.



EFE