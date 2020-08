¡Goles y más goles! Vea todo lo que dejó la jornada de Europa League

Acaban de definirse los octavos de final en la Uefa Europa League. Luego de los primeros cuatro clasificados de la jornada del martes, esta vez le tocaba a la otra mitad definir su situación.

Bayer Leverkusen vs Rangers, Sevilla vs AS Roma, Wolverhampton vs Olympiacos y Basel vs Eintracht Frankfurt fueron los duelos del miércoles. Acá le mostramos los goles de cada partido:

​Bayer Leverkusen 1-0 Rangers (4-1 global)



Moussa Diany (51')

Sevilla 2-0 AS Roma



Sergio Reguilón (21')

Youssef En-Nesyri (44')

Wolverhampton 1-0 Olympiacos (2-1 global)



Raúl Jiménez (8')

RAÚL JIMÉNEZ!!!!



El mexicano abrió el marcador y los Wolves ya le ganan al Olympiacos en la #EUL



pic.twitter.com/3XceiKQ2Fh — Paulina García Robles (@paugr) August 6, 2020

Basel 1-0 Eintracht Frankfurt (4-0 global)



Fabian Frei (88')