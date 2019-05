Giroud no celebró su gol pero sí se burló de Arsenal en los festejos

Aunque en medio del partido y mostrando su respeto hacia Arsenal, el francés Olivier Giroud decidió no festejar su tanto, en la intimidad del bus del campeón, cuando Chelsea se retiraba del estadio, el atacante sí lanzó una polémica frase en la que apuntaba hacia su ex equipo, que le marcó el camino de salida tras la llegada de Aubameyang y el francés Lacazette.



“Gracias, Arsenal”, fueron las palabras del futbolista, quien demostró su alegría mientras sostenía el trofeo en sus manos y la cámara de Jorginho lo grababa, algo que, seguramente, el atacante no vio pero sí quedó registrado en video y se hizo viral rápidamente.



La frase, que no está claro a qué hacía referencia, lo único que dejó claro fue que el futbolista se siente feliz de haber estado con Chelsea para celebrar este nuevo título y que, seguramente, tomó la decisión correcta al elegir al equipo de Stamford Bridge para salir del Emirates.



Este es el video: