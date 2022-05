Luis Sinisterra, el temor de la Roma de Mourinho en Conference League

Este miércoles otro colombiano se puede consagrar campeón de un torneo europeo. El Feyenoord de Luis Sinisterra enfrenta a la Roma de José Mourinho en la final de la Conference League 2021-22.

El defensa italiano Gianluca Mancini aseguró este martes que la Roma, que enfrentará al Feyenoord neerlandés en la final de la Conference League, "no teme a nadie".



"No tememos a nadie, hemos estudiado al Feyenoord. De medio campo para arriba tienen calidad, las finales se juegan entre los dos mejores equipos, yo diría que el partido está en un 50-50 por ciento. Sabemos lo que tenemos que hacer", dijo el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro que tendrá lugar en Tirana (Albania).



Justamente el defensor tendrá que estar muy atento a las incursiones de ataque del rival, especialmente por la banda con Sinisterra. El colombiano ha demostrado su gran calidad y peligro a lo largo del certamen europeo.



"Jugaremos con concentración, desde el principio de la temporada creíamos que el objetivo mínimo era la final. En palabras es fácil, todo el mundo pensaba que era la copa de la broma, pero después de la paliza de Bodo/Glimt (6-1) entendimos que teníamos que dar lo mejor de nosotros mismos", añadió.



"Después afrontamos todos los partidos para llegar a la final. Empezamos este trabajo en agosto, ahora estamos a un paso de algo único. Podemos jugar incluso 300 minutos, pero lo daremos todo. El cansancio no debe sentirse, estamos bien. Será el partido más importante de mi carrera", sentenció.



Por otro lado, el también italiano Lorenzo Pellegrini, capitán del equipo capitalino, reveló que espera que el próximo miércoles sea "uno de los mejores días" de su "vida".



"Es una final, será un partido difícil. No me apetece decir que tenemos algo más o que ellos tienen algo más, haremos todo lo posible para ganar el partido. Lo jugaremos con determinación y trataremos de coronarlo con esta victoria", dijo en la rueda de prensa.



"Espero que sea uno de los mejores días de mi vida. Sin embargo, ha sido un año precioso, todos nos hemos puesto a disposición y nos hemos sacrificado, esto hace un verdadero grupo", complementó.



El capitán giallorrosso, además, aseguró que nunca pensó que jugaría un partido tan importante: "Nunca pensé que estaría aquí y que jugaría un partido tan importante para el club y para nuestros aficionados. Este año hemos tenido una gran racha que nos ha hecho crecer mucho. Hay que tomárselo con alegría y serenidad".