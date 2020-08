'Me toca irme del club de mi vida': campeón con Sevilla se despide

Sevilla se impuso 3-2 sobre el Inter de Milan en la final de la Europa League. El equipo de Julen Lopetegui demostró que es un equipo copero, y tras una gran actuación en conjunto, logró quedarse con uno de los trofeos más importantes a nivel de clubes de Europa.

Uno de los protagonistas del Sevilla fue Ever Banega. El argentino jugó su último partido con el conjunto español, y en medio de la emoción, habló con los medios sobre lo importante que fue para él, despedirse con un título: "Un poco triste porque me toca marcharme del club de mi vida, pero bueno, me voy satisfecho, me voy contento porque me voy con otro título. Gracias a mis compañeros por haberme ayudado a cumplir otro sueño y nada, me voy con la cabeza bien arriba", precisó.



Asimismo, el volante comunicó que, la unión del equipo fue uno de los factores claves para poder levantar la Copa: "La unión sobre todas las cosas, de saber estar en los momentos difíciles. Este año hemos pasado por momentos difíciles, pero bueno, creo que la clave se ha visto y se ha plasmado durante todo el campeonato y en esta Europa League. Así que nada, agradecerle a todos ellos por hacerme ganar otra Copa, al cuerpo técnico por habernos llevado a lo más alto y bueno ahora toca disfrutar y despedirme como creo que me lo merezco", concluyó.



Benaga, se despide del Sevilla luego de jugar varios en con el club, la primera etapa con el conjunto andaluz fue en el 2014-2016, y la segunda, desde 2017 hasta la actualidad. Luego del título de la Europa League, el argentino se unirá al Al-Shabab Club de Arabia Saudita.