¡Bendito fútbol! Vea los goles de la Europa League en su regreso

Este miércoles regresó por fin la Europa League con cuatro duelos de los octavos de final: Shaktar vs Wolfsburgo, Copenhague vs Estambul Başakşehir​, Inter vs Getafe y Manchester United vs LASK.

​

​Curiosamente todos los “locales” (los dos últimos duelos se jugaron en terreno neutral) avanzaron de ronda y acá en Futbolred le mostramos los goles:

Shaktar 3-0 Wolfsburgo (5-1 global)



Júnior Moraes (89')

Manor Solomon (90+1')

Júnior Moraes (90+3')

Copenhague 3-0 Estambul Başakşehir (3-1 global)



Jonas Wind (4')

Jonas Wind (53')



Gol de tiro penal.

Rasmus Falk (62')

Inter 2-0 Getafe



Romelu Lukaku (33')

Christian Eriksen (83')

Manchester United 2-1 LASK



Philipp Wiesinger (55')

Jesse Lingard (57')

Anthony Martial (88')