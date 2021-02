No hay rival chico: DT le dice al Granada que no los subestimen

Erling Moe, entrenador del Molde, rival del Granada en octavos de final de Liga Europa, no se mostró muy contento con el resultado del sorteo realizado este viernes, al contrario de lo que cree que ha ocurrido en el equipo español.



"Habría preferido al Young Boys o al Sparta de Praga. Creo que el Granada fue el equipo que más alto gritó 'hurra' de todos. Confiemos en que nos subestimen", afirmó Moe en declaraciones a medios noruegos recogidas por la agencia NTB.

Moe admitió no saber mucho del Granada y puso en duda que su estilo encaje en el perfil habitual de los equipos españoles, aunque dio por seguro que es un rival de calidad. "Que es un buen equipo está fuera de toda duda. Ahora necesitamos tiempo para verlos, pero sabemos que son buenos. No estoy seguro de que sea el típico equipo español. No los conozco bien", dijo.



Las estrictas reglas de cuarentena fijadas por las autoridades noruegas obligaron al Molde a hacer su pretemporada en España y jugar allí el partido de ida de la eliminatoria anterior contra el Hoffenheim, una circunstancia que probablemente se repetirá en el duelo contra el equipo andaluz. "Por supuesto que esperamos poder jugar en el estadio de Aker, pero no nos queda otra que esperar a ver qué pasa", reconoció.



Lo que es seguro es que el Molde permanecerá en España hasta al menos la disputa del partido de ida contra el Granada el 11 de marzo. Haber eliminado al Hoffenheim anoche fue algo "grande", resaltó Moe, destacando a que el Molde se encuentra ahora en una ronda junto a clubes de peso de las principales ligas.