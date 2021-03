Lucha y poco más de Morelos en valioso empate de Rangers

No perder de visitante es siempre una buena noticia, aunque para Alfredo Morelos puede saber a poco pues apenas si dispuso de opciones en República Checa.





El colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en el valioso empate 1-1 que logró Rangers en casa de Slavia Praga, lo que le permite cerrar en casa los octaos de final de la Europa League.



Muy temprano sorprendía el local con una llegada rápida de por derecha de Olayinka, quien vio libre a Stanciu y este soltó un remate inatajable, digno de su tradicional buena pegada, para poner a ganar a los suyos apenas a los 6 minutos.



Y, en rigor, debió seguir de largo pues siempre llegó con peligro, primero con el propio rumano y luego con Kutcha un par de veces.



El problema para el local es que lucía muy firme al ataque pero sus centrales se notaban nerviosos, primer comprometiendo a su portero en un retroceso que por poco aprovecha Morelos y luego en la jugada del empate: a los 36 minutos vendría un tiro libre de costado que agarró durmiendo la siesta a los locales, se avivó Hagi para ir a la raya y meter el centro que solo tuvo que tocar Helander.



¡La fortuna con camiseta azul! No era un partido fácil, Morelos se veía molesto y desconectado de sus compañeros y no llegaban los campeones de Escocia, con lo cual le llegó en un momento maravilloso.



Ya en el complemento no hubo mayores acciones en los arcos y en cambio sí muchas faltas, mucho corte, una tajada de Kolar al remate frontal de Kent y no mucho más. Sobre el final MacGregor sería el héroe con una doble atajada que salvó la noche y el punto para Rangers.



La cosecha es buena para el equipo de Gerrard, que tiene un punto y un gol de visitante, lo que no es poco para el cierre en casa de estos octavos de final.