Manchester United despertó a tiempo: a semifinales en tiempo extra

Manchester United durmió una siesta de 90 minutos pero despertó a tiempo y resolvió en los 30 del alargue una serie muy compleja contra el Copenague.

Tras mucho tiempo sin emociones, lo guardó todo para el alargue, cuando definió el cupo con un triunfo 1-0, con gol de penalti de Bruno Fernandes, lo cual le permitió quedarse en Colombia para disputar la semifinal de la Europa League.



No se encontraba el United en el arranque y Copenague lo entendía perfecto y lo aprovechaba, con un remate que sacaron de la raya los rojos.

A los 20 minutos marcaría penalti el juez pero el VAR le advertiría que Maguirre estaba adelantado, con lo cual se salvó de un error gigante. Y entonces el pase sin intención, el cansancio de los daneses, la confusión de un equipo inglés sin el toque de Fernandes, favorito pero intrascendente…



Hasta que Greenwood a los 45 minutos rompió el tedio y aprovechó un pase profundo para avivarse y definir al palo del arquero, espectacular… de no ser porque el VAR pilló el fuera de lugar sutil del chico y le arruinó la celebración.



A los 56 un fuera de lugar claro arruinó también la jugada de gol de Rashford y seguía siendo un partido espeso, lento a pesar de tener protagonistas rápidos, aburrido, para ser claros.



La excepcional única jugada en ataque de Copenague fue una salida rápida de Wind, gran desmarque, toque hacia el centro y remate de Oviedo, que se estrelló en un zaguero para salvar a ‘Chiquito’ Romero, quien parecía vencido.



La estrellaba Bruno en el palo a los 61, una de sus primeras apariciones en el juego, y volvía a animarse a los 67 pero Johnson le cerraba la vía; ya al rebote de Pogba le faltaría efecto.



Y el tiempo pasó y ya no hubo más que el alargue, ese en el que por fin encontró a un ambicioso United, que tuvo con Martial (¡Apareció!) dos opciones claras que obligaron al lucimiento del arquero Johnson. Contra él sería el penalti que cambió por penalti Bruno Fernandes, para adelantar al rojo a los 4 minutos del complemento.



Y ahora sí el favorito se ponía el traje que lo identificaba como tal. Debió ser el segundo gol la duda del portero de Copenague que acabó mal rematada por Bruno. Pero la realidad es que lo más rescatable que tenían los daneses era Johnson, quien sobre el cierre de ese primer tiempo extra salvaba un gran remate de Bruno con la pierna, rebote que Lindelof no supo aprovechar.



La llegada de Mata al partido cambió sin duda el ataque del United, que tuvo las mejores opciones de ampliar la cuenta ante un rival que a esa altura ya solo podía arrastrar las piernas. Justo finalista y ahora el reto es no volver a sufrir innecesariamente para llegar hasta la última instancia de la Europa League, en Colonia (Alemania).