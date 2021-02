Así serán octavos de Europa League: M. United vs Milán, duelo estelar

Los equipos de los colombianos Carlos Bacca (Villarreal), Dávinson Sánchez (Tottenham), Alfredo Morelos (Rangers) y Luis Suárez (Granada) ya conocen los rivales de los octavos de final de la UEFA Europa League, cuyos últimos clasificados se conocieron este jueves. El duelo estelar lo protagonizarán el Manchester United y Milan.

Aunque no tienen fecha y horario definido, los partidos de ida se jugarían la semana del 8 al 12 de marzo, y la vuelta sería la semana siguiente.



Así se jugarán los octavos de final:



Ajax vs Young Boys

Dinamo Kiev vs Villarreal

Roma vs Shakhtar

Olympiacos vs Arsenal

Dinamo Zagreb vs Tottenham

Manchester United vs AC Milan

Slavia Praga vs Rangers

Granada vs Molde FK