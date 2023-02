Ten Hag vio superior a United sobre Barcelona: ‘Estoy frustrado’

Barcelona enfrentó a Manchester United en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, donde ambos vivieron un partido intenso en las dos áreas y terminaron empatando con un 2-2.

Después del partido, el técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, analizó el empate y el comportamiento de su equipo frente al Barcelona, dejándolo tranquilo por el resultado, pero al mismo tiempo dejó claro que pudo haberle ganado por una diferencia más amplia al conjunto dirigido por Xavi Hernández.



"Hay que rematar las oportunidades porque en un partido de estas características hemos generado muchas ocasiones. No me lo esperaba. Estoy un poco frustrado en este sentido”, dijo el técnico del United, Ten Hag.



De igual manera, Ten Hag confirmó que el jugador del Barcelona, Koundé, pudo haber merecido una sanción disciplinaria y ser castigado por una dura falta a Marcus Rashford.



"No sé si ha sido dentro o fuera del área. Pero, por lo menos, era tarjeta roja. Quizá se ha visto sobrepasado por la presión del estadio en un partido de alto nivel", finalizó Ten Hag.



Por ahora, la serie entre Barcelona y Manchester United queda abierta, pero la ventaja ahora será para el equipo de los reds devils, pues jugarán de local en el estadio Old Traford y las sensaciones en España fueron positivas.