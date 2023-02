Manchester United y su debate: ¿vencer a Barcelona? ¿Renunciar a EL?

El duelo de vuelta de la Europa League entre Manchester United y FC Barcelona, que llega igualado 2-2, podría no ser el plato fuerte de la jornada.

Según el diario El País, Los Glazer, dueños del club, piden al entrenador, Ten Hag, que ponga a los suplentes ante el Barça y descarte la competencia continental para concentrar los esfuerzos en una Premier League que consideran prioritaria y muy abierta tras los últimos resultados del Arsenal, un asunto que a un equipo tan ganador sencillamente no le suena.



Por eso el discurso va por otra vía distinta, al menos en la rueda de prensa previa: “Tenemos que hacer el mejor partido de la temporada si queremos eliminar al Barça. Creemos en nuestras posibilidades y cada día queremos ser mejores”, aseguró Ten Hag.



“No sé qué hará Xavi para suplir las bajas de Gavi y Pedri (además de Dembelé). Son muy jóvenes, pero ya son muy importantes para ellos, aunque el Barça tiene una plantilla muy amplia y estoy convencido que los que salgan en su lugar no nos podrán las cosas fáciles. El Barça se presentará aquí con un gran equipo y deberemos darlo todo para poder superarlos”, añadió.



Será su primer partido europeo en Old Trafford y no parece convencido de obedecer a los dueños. ¿Admirable o suicida? Se verá en la cancha.