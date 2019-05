No importan los problemas: Bakú seguirá como sede de la Euro 2020

Parece que a la Uefa no le importan mucho los problemas que tuvieron los hinchas para llegar a Bakú, o, por lo menos, así lo reflejaron las declaraciones del presidente del ente que rige todo lo que sucede en el fútbol europeo, Aleksander Ceferin, quien aseguró que Bakú se mantendrá como una de las sedes para la próxima Eurocopa de 2020.



En rueda de prensa posterior al partido, Ceferin fue claro: “No vamos a romper el acuerdo que tenemos con los anfitriones de la Eurocopa 2020. Queremos realizar un evento compartido que permita extender el fútbol a varios lugares y motivar a las personas y a las naciones a que se unan. Obviamente, es más fácil ir a Londres, Roma o Múnich que a Bakú, Bucarest o Bilbao, pero eso no quiere decir que no debamos jugar ahí”.



Bakú será la anfitriona de cuatro juegos de la próxima Eurocpa de 2020, incluyendo una de las llaves de cuartos de final, para lo cual no importa mucho que hubo aficionados que tuvieron que viajar durante casi seis días para lograr ver a sus equipos en la final de la Europa League.



Este, entre otros, es uno de los motivos por lo que tanto Chelsea como Arsenal se quejaron de la elección de la sede de la final, situación que se reflejó en una queja formal, pero ante la cual Uefa no hizo nada para cambiar.