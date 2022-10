Técnico de Man. United sobre el lugar de Cristiano: ‘está motivado’

Al parecer Cristiano Ronaldo no la está pasando bien en la actual temporada con Manchester United, después de tener pocos minutos con los reds devils y de a poco espera recuperar su lugar para ser tenido en cuenta en la titular de Erik Ten Hag.



Por ello, previo al partido de Europa League de United contra Omonia de visitante y el técnico Ten Hag habló sobre la situación actual de Cristiano Ronaldo y lo que significa tenerlo en su equipo, por lo que valoró lo que aporta y admitió que lo ve motivado a cada momento.



"Como he dicho y si debo repetirlo, Cristiano se entrena bien, está de buen humor, está motivado y se da al máximo. Es muy competitivo, como todos sabemos. No está contento, evidentemente, cuando no juega",”, dijo el técnico sobre el astro portugués, quien podría darle la oportunidad de ser titular contra Omonia.



Hay que recordar que Cristiano Ronaldo estuvo presionando su salida de Manchester United para competir Champions League, pero tuvo que quedarse en el equipo de Old Traford y ha tenido que sufrir la suplencia, donde se vio una vez reflejada en el clásico contra City en la que no tuvo acción en la goleada 6-3 que sufrieron los diablos rojos.



En la actual temporada, Cristiano Ronaldo acumula 8 partidos jugados, siendo titular en tres ocasiones, dos de ellas en Europa League, logrando anotar un solo gol que fue contra Sheriff.