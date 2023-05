En España no pasaron por alto entrada mortal de Cuadrado: ‘Es penalti’

Sevilla y Juventus se enfrentaron en la vuelta de las semifinales de Europa League y en un buen espectáculo de la vuelta de las semifinales de Europa League, los bianconeros terminaron quedando eliminados a manos de los españoles en la prórroga.





La alta intensidad de ambos equipos llevó a que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado fuera protagonista en una jugada puntual que sucedió a pocos minutos de finalizar el primer tiempo, donde el volante se fue en plancha hacia el pie de Oliver Torres, a quien en la televisión se ve cómo alcanza a tocarlo, pero finalmente el VAR decidió no sancionar nada en aquella jugada.



Después del partido en Sevilla no perdonaron que se dejara pasar por alto esa dura falta de Cuadrado y el director del equipo Monchi, opinó sobre esa dura jugada del colombiano y criticó fuertemente al VAR por no haber hecho nada al respecto.



“¿Penalti? “No es que lo considere yo, es que es penalti. Salvo que hayan cambiado el reglamento. El VAR lo tiene que ver”, expresó el dirigente.



Pese a que no se sancionó esa jugada, Sevilla logró remontar y quedarse con la gran final en Budapest contra Roma de Italia, juego que disputarán el 31 de mayo.