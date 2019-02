Europa League: el torneo para volver a darle minutos a David Ospina

Este jueves vuelve la competencia internacional para el Nápoles. El equipo italiano juega este semestre en la Europa League, pues el año anterior terminó tercero en fase de grupos de la Champions y tendrá revancha para luchar por un título europeo.



Y su rival, en la ronda de dieciseisavos de final de la Liga de Europa, será el suizo FC Zúrich. Así, en el arco napolitano espera ser titular David Ospina, quien apenas ha jugado dos partidos en los que lleva de 2019.



Ospina venía rotando la titularidad con sus compañeros en la Serie A: el colombiano lleva 10 partidos de Liga de Italia; el griego Orestis Karnezis ha tapado 6 y el juvenil italiano Alex Meret lleva 7 juegos atajados.



Sin embargo, de 4 juegos ligueros este año, Meret tapó en 3 y Ospina apenas apareció en uno, el pasado 26 de enero en el empate 0-0 con el Milan.



Mientras que en Copa Italia, Ospina cuidó el arco en 1 un juego (2-0 sobre Sassuolo, el 13 de enero) y Meret fue el cuidapalos en la derrota 2-0 con Milan, el 29 de enero.



Eso sí, la competencia continental pareciera estar escriturada para el colombiano, pues fue él quien atajó los 6 partidos de la Champions el semestre anterior, y tendría prioridad para atajar este jueves en Zúrich.



Aunque el técnico Carlo Ancelotti no pudo confirmar a Ospina, pues dijo que “Ospina no ha estado bien estos días. Si mañana está bien, jugará él; si no, no jugará”.