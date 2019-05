Chelsea y Arsenal pelearon por más boletas, pero las devolvieron

Arsenal y Chelsea finalmente devolvieron la mitad de las 12.000 boletas que recibieron de la Uefa para vender a sus aficionados. Los dos equipos de Londres pelearon por las pocas entradas que habían recibido, pero no fueron necesarias porque los precios de los vuelos eran muy elevados.

El estadio, con capacidad para 68 mil espectadores, habría tenido 12 mil ingleses, que finalmente no estarán. Los equipos de Londres decidieron devolver la mitad de las entradas porque los vuelos para Bakú, desde Inglaterra, no bajaban de los 13 mil dólares, por lo que los aficionados no iban a ir en masa al partido.



