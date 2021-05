Carlos Bacca, el hombre Europa League: otro título para su palmarés

El hombre de la Europa League. Así se podría llamar a Carlos Bacca, quien volvió a levantar este trofeo europeo con la bandera de Colombia en su espalda.

Bacca, de 34 años, se consagró este miércoles, por tercera vez, con el título de la Europa League. Anteriormente, había ganado esta competencia con el Sevilla en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. En la primera final con los blanquirrojos marcó en la serie de penaltis que definió el título y en la siguiente campaña anotó un doblete para quedarse con la Copa.



Ahora, en la temporada 2020-2021, el nacido en Puerto Colombia jugó desde el pitazo inicial frente al Manchester United, en un partido con mucho sacrificio, en el que no pudo anotar. Fue sustituido en el minuto 60 por Francis Coquelin.



Con este tercer título, Bacca superó su récord y el de Falcao y es el colombiano con más trofeos de Europa League de la historia.



Palmarés Carlos Bacca



Torneo Apertura Colombia 2010: Junior

Torneo Finalización Colombia 2011: Junior

Supercopa de Italia 2016: Milan

Liga Europa de la UEFA 2014: Sevilla F. C.

Liga Europa de la UEFA 2015: Sevilla F. C.

Liga Europa de la UEFA 2021: Villarreal C. F.