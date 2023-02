Barcelona, sumido en el fracaso europeo: ocho años sin figurar

Hablar de Barcelona es recordar esa etapa gloriosa del club, hace ya 10 años. A estas alturas, de todo eso que el cuadro catalán conquistó no solo a nivel de títulos, sino de e estilo de juego, identidad y sentido de pertenencia, solo quedan las palabras y memoria.

La eliminación contra Manchester United, en la UEFA Europa League, solo es uno de los ya acostumbrados fracasos del cuadro catalán en las competiciones europeas. La ilusión en esta temporada era alta, con la confección de un plantel con muchos nombres, con nuevo estratega.



Comentarios, burlas y mucho más, son las reacciones que ha tenido el cuadro catalán, ante la derrota en Old Trafford, pese a iniciar ganando, no supieron mantener la ventaja. Con ese panorama, los catalanes le apostarán solo a las competiciones españolas, donde están en posición favorable, como en la Liga, siendo líderes.



Sin embargo, esto no satisface los intereses del cuadro culé. Y es que ya son ocho años consecutivos donde el cuadro catalán no ha logrado sumar un nuevo título europeo, en cuanto a las grandes competiciones.



La seguidilla de fracasos inició en el 2016, en los cuartos de final contra Atlético de Madrid, perdiendo la llave 3 a 2. En el 2017, misma fase y el verdugo fue la Juventus, con un contundente 3 a 0 en el global.



Barcelona estuvo a la sombra del Real Madrid, viendo cómo el cuadro blanco festejaba en cada cancha y a su antojo, en una de las etapas más gloriosas del más ganador de Champions League. En 2018, la historia dejó otro fracaso, contra la Roma en cuartos de final, en una remontada épica de los italianos.



Al año siguiente, se quedaron en semifinales, donde Liverpool les remontó 3 a 0 en la ida, quedado en nocaut en Anfield. El 2020 es para muchos aficionados, uno de los años para el olvido del Barcelona. Nadie olvida la goleada en cuartos de final contra Bayern Múnich con marcador de 8 a 2, quedando en ridículo total.



En el 2021, en esa última Champions bajo el mando de Lionel Messi, PSG fue el encargado de sacarlos en octavos de final. La edición 2022 fue mucho peor, quedando eliminados en fase de grupos, llegando directamente a la Europa League, donde alcanzaron los cuartos de final, derrotados por Eintracht Frankfurt.

Contra Manchester United las cosas no cambiaron, ni con un intento de renovación. Quedará por esta temporada, que Barcelona le apunta solo a las competiciones locales, con el anhelo de volver a Champions.