Barcelona vs Man. Utd: dos antecedentes que invitan al positivismo

Manchester United y Barcelona se vuelven a enfrentar en la repesca de la Uefa Europa League. Ese partido que quería evitar Xavi Hernández está muy marcado por la paridad entre los dos elencos que no se sacan mucha diferencia en últimos antecedentes, pero por obvias razones, solo uno de los dos podrá decir presente en los octavos de final de la competencia europea. Para las aspiraciones de ambos jugando en el Old Trafford, el panorama es positivo para culés y para 'Red Devils'.



Barcelona viaja a Inglaterra con la ilusión de obtener una importante victoria después del 2-2 conseguido en el Camp Nou. Teniendo en cuenta que ya no vale doble los goles de visitante, el global está como empezó la historia, un 0-0 con el que dará inicio el encuentro y el Manchester United quiere respetar la casa.

Pero a la hora de preguntarse, a quién favorece más el panorama en estos momentos cuando juegan en Inglaterra en definiciones, la realidad es que ha estado muy igual en los últimos años y más en instancias importantes. Por ejemplo, el Manchester United que cerró la semifinal en 2007/2008 en condición de local con un 0-0 en el Camp Nou, la historia en el Old Trafford favoreció a los ingleses que superaron con un solitario tanto de Paul Scholes a los culés.



Y claro, posteriormente el Manchester United que clasificó a la final en aquella temporada, logró quedarse con el título enfrentando a un rival directo como el Chelsea en donde se hicieron fuertes en la tanda de penaltis. Pero sin duda alguna, no fue la única vez que se han encontrado en estas fases importantes. Han sido muchos los antecedentes, pero aparte de esta ocasión que invita al positivismo para las pretensiones del club mancuniano, hay otro antecedente que ilusiona al Barcelona y no a los 'Red Devils'.

Muchos han sido los partidos entre el Manchester United y el Barcelona en la Champions League y este empate a dos tantos en la Europa League que marcó el primer encuentro entre mancunianos y catalanes en la historia de esta competencia. Ahora se preparan para la vuelta y el equipo de Xavi Hernández se puede sujetar a un antecedente importante para ellos cuando en los cuartos de final de la Liga de Campeones del 2018/19 superaron tanto en Inglaterra como en España a su rival.



En el Old Trafford sumaron la primera victoria en la serie superando al Manchester United por la mínima diferencia con gol en contra de Luke Shaw y en la vuelta, el resultado fue favorable para los azulgranas que no tuvieron piedad gracias a las anotaciones de Lionel Andrés Messi en dos ocasiones y de Philippe Coutinho. En semifinales no pudieron contra el Liverpool. Un resultado abierto para el Manchester y para el Barcelona en donde solo uno podrá clasificar a los octavos de final de la Uefa Europa League. Dos antecedentes entre muchos que invitan al positivismo para las ilusiones de 'Red Devils' y blaugranas jugando en Old Trafford.