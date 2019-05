Una polémica sede: Bakú y sus problemas para albergar la Europa League

La designación de Bakú como sede de la final de la Europa League de 2019 fue para muchos un despropósito por parte de Uefa, considerando el tamaño de la ciudad, la capacidad de los hoteles, aeropuertos y las posibilidades de transporte en un país tan polifacético como Azerbaiyán, donde una parte de su territorio enfrenta una de las crisis políticas y militares más preocupantes de Europa.



Sin embargo, el máximo ente del fútbol en el Viejo Continente consideró que este era el momento para que la capital de Azerbaiyán enseñara su potencial, que el fútbol como motor de unión demostrara que puede llegar a cualquier país del mundo y que esta ciudad, donde en 2020 se disputarán cuatro partidos de la Eurocopa, abriera sus puertas para el turismo, exponiendo su crecimiento.



Con 2.2 millones de habitantes, Bakú es la capital de Azerbaiyán, un país que estuvo durante varios años en guerra, se hizo soberano en 1918 y hasta 1991 integró la Unión Soviética y fue en ese momento donde se inició el conflicto con Armenia, una disputa que tomó trascendencia para el mundo, en los últimos días, luego de la decisión de Henrikh Mkhitaryan de no viajar al país y no disputar la mencionada final.



El conflicto del Alto Karabaj, como se le conoce al mencionado problema político, encuentra su base en la ocupación de un territorio de Azerbaiyán por parte tropas armenias, situación que ha ocasionado muertes de grupos que habitaban la zona y una tensión en ambos países que no permite habitantes de ninguno de los dos países en tierras vecinas.



Dicha situación que terminó por impulsar al futbolista a asumir esta decisión, es apenas uno de los tantos problemas que ha atravesado la ciudad, pues a ello habría que sumar la decisión de Uefa de entregar apenas 6000 boletas a los hinchas de cada equipo, los extensos viajes que han tenido que realizar los aficionados y las quejas por parte de ambos equipos que jugarán el partido, teniendo en cuenta la ausencia de su público, a lo que se sumaron voces en contra como la de Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool.



La justificación de Uefa respecto a la boletería afirma que se trata de un tema logístico, pues les resulta imposible recibir a un mayor número de aficionados de cada club, asimismo, respecto al Mkhitaryan aseguraron que se tenían todas las garantías para darle seguridad, situación que no es completamente convincente desde ningún punto de vista.



Y aunque para todos estos interrogantes haya una respuesta y en Azerbaiyán, actualmente, se vive un ambiente completamente futbolero, lo único cierto es que la final se jugará en Bakú y, de igual manera, se realizará uno de los partidos de cuartos de final de la próxima Eurocopa, buscando que no haya fronteras para el fútbol, que la organización de estos eventos llegue cada vez más lejos y que en el mundo del fútbol se reúnan cada vez más y más personas, pese a los inconvenientes que haya en cada país. Dándole unos puntos a favor y otros tantos en contra a quienes manejan el deporte.