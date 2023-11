Con minutos de calidad de Muriel, Atalanta se afianza en Europa League

Atalanta celebró, no sufrió y casi quedo corto con el 1-0 frente a un débil Sturm Graz, por el grupo E de la Europa League. Luis Muriel jugó casi media hora y cambió el decorado con su ambición.

No era precisamente un partidazo en el primer tiempo, pues Atalanta no era apabullante, aunque estaba en casa, y solo Toloi y Zappacosta intentaron un par de remates importantes en la primera media hora. Hubo que esperar a los 39 para ver la reacción del visitante, un gran remate de Lavalée que salió rozando el travesaño.

pero en el complemento se conectó Lookman y empezo a mver el ataque hasta que, a los 50, llegó el gol: Berat Djimsiti metió un zurdazo desde el centro del área a la esquina superior derecha, en la salida de un tiro de esquina, receta de la casa de Atalanta.

Y entonces reaccionó el visitante y Wüthrich tuvo la mejor ocasión de empatar en un fenomenal remate, tremendo susto para un equipo que debió salir a liquidar y no lo hizo.

Por eso llegó Muriel a los 62 por Scamacca y efectivamente se movió mejor el dueño de casa del medio hacia adelante, con una gran opción a los 69 minuto que fabricó él viniendo hasta la banda a recuperar la pelota, pero no pudo definir bien y la mandó ¡a lo profundo!

No era el único que fallaba pues Pasalic erró tres opciones clarísimas solo en el complemento y apare Koopmainers y Ederson también perdonaban, con lo cual la victoria era corta, pero victoria al fin.

​Así, Atalanta es líder del grupo D de la Europa League con 10 unidades, tres más que Sporting.