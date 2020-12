Así quedaron llaves de dieciseisavos de final en la Europa League

Se celebró en Suiza el sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League, con definiciones importantes.

Así quedaron las llaves:



Wolfsberg vs Tottenham

​Dynamo Kiev vs Brujas

​Real Sociedad vs Manchester United

​Benfica vs Arsenal

​Crvena zvezda vs Milán

Antwerp vs Rangers

​Slavia Praga vs Leicester

Salzburgo vs Villarreal

S. Braga vs Roma

Krasnodar vs Dinamo Zagreb

​Young Boys vs B. Leverkusen

​Molde vs Hoffenheim

​Granada vs Napoli

​M Telaviv vs Shakhtar

​LOSC vs Ajax

​Olympiakos vs PSV



Los partidos de ida de los dieciseisavos de final están programados para el jueves 18 de febrero, mientras que los de vuelta serán el 25 del mismo mes.