Cuadrado y Juventus tendrán duro reto en cuartos de Europa League

Este viernes en Nyom, Suiza, la UEFA sorteó los cruces de la UEFA Europa League, la segunda competencia más importante de Europa en donde juegan algunos de los clubes más importantes del mundo.



En el sorteo se definieron las llaves de cuartos de final y también los cruces de las semifinales que se jugarán más adelante en el año.



La Juventus de Juan Guilllermo Cuadrado se tendrá que medir a Sporting Lisboa un rival complicado para la Vecchia Signora ya que los lusos vienen de eliminar a Arsenal en octavos de final.

Por su parte, favoritos como Sevilla y Manchester United se tendrán que medir entre sí en lo que será uno de los cruces más duros de esta competencia.



Los cuartos de final se jugarán el 13 y el 20 de abril mientras que las semifinales se realizarán el 11 y 18 de mayo de 2023. Por su parte, la final será en Budapest el 31 de mayo.



Así quedaron los cruces de cuartos de final de Europa League:



Manchester United vs. Sevilla



Juventus vs. Sporting Lisboa



Bayer Leverkusen vs. Union Saint Gilloise



Feyenoord vs. Roma



Llaves de semifinales para Europa League



Ganador llave 2 (Juventus vs. Sporting) vs. Ganador llave 1 (Man. United vs. Sevilla)



Ganador llave 4 (Feyenoord vs. Roma) vs. Ganador llave 3 (Leverkusen vs. Union SG