Duro rival para Durán: así se jugarán cuartos de Conference League

Se realizó en Suiza el sorteo de los cuartos de final de la Conference League 2023 / 2024.

Los colombianos en esta instancia son Jhon Durán en Aston Villa, Jhon Mosquera en Viktoria Plzen y Eder Álvarez Balanta en Brujas de Bélgica.



Así quedaron los cruces de cuartos de final de la tercera competencia europea,



Aston Villa vs Lille

Olympiakos vs Fenerbahçe

Viktoria Plzen vs Fiorentina

Brugge vs PAOK



Los partidos de ida se disputarán el 11 de abril y los vuelta el día 18 de abril.