‘Arsenaleada’ en Europa League: todo se le escapó en el último minuto

Los dolores de cabeza no paran en el norte de Londres. El entrenador español Mikel Arteta volvió a llevarse una decepción con el Arsenal cuando se le escapó el triunfo en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa con un tanto del Slavia de Praga en el minuto 94 (1-1).



Los 'Gunners', en un partido que merecieron ganar, tuvieron que esperar al minuto 85 para adelantarse, gracias a un tanto de Nicolás Pepé, pero a falta de un minuto para el final del tiempo añadido, Tomas Holes hizo el empate que complica las opciones de los ingleses en la competición.



Se le escapó así un partido que tuvo una soporífera primera parte, varios días después de enfrentarse en este mismo escenario al Liverpool y caer estrepitosamente, en uno de los peores partidos de la era Arteta.



Los 'Gunners' cumplían con su favoritismo, pero los minutos pasaban y al Slavia de Praga no se le notaba incómodo sobre el campo sin la iniciativa. Incluso disfrutó de la primera ocasión del partido en una volea desde fuera del área que se marchó por encima de la portería de Bernd Leno.



Tenía más dinamita arriba el Arsenal y lo demostró en una jugada que dejó solo a Bukayo Saka, ya recuperado de sus problemas físicos, pero, con todo a favor, el joven inglés cruzó demasiado la pelota delante del portero.



Mejoraron los ánimos en la segunda parte y ambos equipos aceleraron para darle algo de emoción al encuentro. Los praguenses, para intentar sacar un buen resultado de Londres y los ingleses, para aprovechar la supuesta ventaja de jugar en casa. Willian se estrelló en la madera con una falta desde la frontal, mientras que Leno sacó la respuesta de Boril, que encontró un buen disparo, aunque algo centrado, desde dentro del área.



No parecía el día del gol y quedó demostrado en la ocasión más clara del encuentro. Lacazette aprovechó que un defensa del Slavia se durmió, le robó la pelota en el centro del campo y corrió solo hacia la portería. Cuando llegó contra el guardameta, intentó ajustar demasiado el disparo y se encontró con el larguero. El rebote le cayó a Emile Smith Rowe, pero en una posición muy incómoda para rematar.



Tampoco vio portería Thomas Partey, uno de los jugadores señalados en la temporada del Arsenal. Dispuso de un disparo franco en la frontal, pero no supo darle suficiente curva para que cogiera meta.



No fue hasta que quedaban 15 minutos para el final cuando Arteta se dio cuenta de que necesitaba meter más dinamita arriba. Sacó del banco a Pierre-Emerick Aubameyang y Nicolás Pepé y ambos fabricaron el gol. El gabonés filtró una pelota a la carrera de Pepé y este la picó ante la salida del portero del Slavia.



El tanto justificaba el movimiento de banquillo de Arteta y servía para que los ingleses pensasen que lo tenían hecho, pero en un córner en el minuto 94 Holes remató solo en el segundo palo y puso el empate a uno.



Todo se decidirá en la República Checa, pero ese gol en el tiempo añadido mete en un lío a Arteta y complica las opciones de su equipo de estar en semifinales y de clasificarse la próxima temporada a competición europea.