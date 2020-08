¿Se va? Las palabras de Antonio Conte que preocupan en Inter de Milan

Este viernes, Sevilla e Inter de Milan disputaron la gran de final de la Europa League, la cual dejó como vencedor al conjunto andaluz, luego de un 3-2 a favor en el Estadio Rhein Energie de Alemania.

Tras finalizar el encuentro, Antonio Conte atendió a la prensa, y en medio de la tristeza por la derrota, aseguró que aún no sabe si va a continuar en el Inter de Milan, pues hay que recordar, que meses atrás, el italiano manifestó su descontento con las directivas: "Debemos regresar a Milán, nos tomaremos dos o tres días de vacaciones. Luego nos reuniremos y analizaremos la temporada. De manera muy serena trataremos de planear el futuro del Inter, con o sin mí".



"Trabajamos mucho, fue una temporada dura. Es correcto descansar y luego analizar la situación y tomar la mejor decisión, para el bien del Inter. No hay rencor, hay puntos de vista que pueden ser distintos o no. Para mí fue muy bueno ser el técnico del Inter, doy las gracias a la institución. Si tengo que decir algo, mereció la pena. Siempre agradeceré al club por esto", afirmó el estratega a Sky Sports.



Asimismo, Conte señaló que la decisión de continuar en Inter está ligada al bienestar de su familia, pues para él, su núcleo familiar es la prioridad en este momento: "Tengo que entender si la prioridad es el fútbol o es la familia. Porque si algunas situaciones condicionan a la familia esto ya no está bien. Todo tiene un límite, tengo que entender hasta qué punto llega este límite".



"Algo ha pasado, es inútil negarlo. Hay que entender si hay la voluntad de todos de no pasar otro año como este. Hay muchas situaciones que estudiaré y es correcto que el presidente estudie sus cosas. Yo no doy marcha atrás", concluyó.