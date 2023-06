'Arruinó la imagen de la Roma': le dieron con todo a Mourinho tras UEL

Antonio Cassano ha demostrado su desagrado por Jose Mourinho en reiteradas ocasiones y luego de lo ocurrido tras la final de la UEFA Europa League, no se pudo contener. Ya han sido varios comentarios en contra del DT de la Roma.



Hablando en el canal Twitch ‘BoboTv’ de Vieri, Cassano cuestionó algunas decisiones arbitrales que se vieron en el partido entre Sevilla y Roma, que terminó ganando el cuadro español por penales. Sobre Anthony Taylor, juez del compromiso, dijo que no estuvo a la altura, sin embargo, el mensaje fue más dirigido para el DT del conjunto italiano.

“Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese más a Italia. Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad. Lo espero para mi gente: que se vaya a Portugal y no regrese más a entrenar en Italia”, comentó ante los micrófonos.

Por ahora no ha habido respuesta de Mourinho, sin embargo, el antecedente refleja que puede no demorar. Ahora, el entrenador seguirá de vacaciones y más adelante, cerca del final del mes de julio, deberá preparar el partido amistoso con Tottenham que se jugará en Singapur.