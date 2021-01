¡Les salió caro! Ibrahimovic y Lukaku, sancionados por pelea en Copa

Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku se retaron, se insultaron en todos los tonos, se 'pecharon'... No les faltó nada.

Y encima las imágenes fueron difundidas, literalmente, en todo el mundo, con lo cual era difícil para el juez deportivo de la Serie A de Italia no castigarlos.



Así ha sido notificado este viernes, cuando los delanteros de Milan e Inter de Milán fueron castigados con una fecha de sanción por la pelea que protagonizaron en el derbi, por los cuartos de final de la Copa Italia.



A Ibrahimovic le aplicaron la sanción por "doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente"



El Juez Deportivo de la Serie A (Primera División) de la Liga italiana ha sancionado a Ibrahimovic por una "doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente", mientras que a Lukaku, con base en el video, le dio una fecha "comportamiento no reglamentario en el campo".



De esta manera, Lukaku no estará con Inter en la semifinal de Copa Italia e Ibrahimovic se perderá el primer partido de la Copa de la próxima temporada.



Las razones de la pelea, que pasaron por acusaciones hasta de vudú, terminaron pasando factura a los titanes del Calcio.