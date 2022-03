Ibrahimovic habló de su retiro y lanzó polémica frase que le critican

En una reciente entrevista para la UEFA, el sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a hablar del momento en el que anunciará su retiro de las canchas y como suele pasar en sus declaraciones, dejó frases picantes que generan polémica. Esta vez, el jugador del AC Milan dijo que no lo hará hasta que no vea un jugador que esté a su altura. Una vez más lo tachan de "arrogante".

"¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo. No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa", mencionó el futbolista de 40 años, que sigue mostrando excelentes condiciones para mantenerse en la élite del fútbol mundial.



Por ahora, el tema del retiro queda descartado para 'Ibra'. Además, según contó Gazzetta dello Sport, el delantero sueco está negociando su renovación con el Milan, pues su contrato terminará el próximo 30 de junio. Así que habrá Zlatan para rato. Su nuevo vínculo sería por dos temporadas e incluiría una drástica reducción de su salario.