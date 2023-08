Hinchas de Juventus invaden el campo: rechazan la llegada de Lukaku

Romelu Lukaku protagoniza otra de las novelas del mercado de fichajes, donde quedó mal parado en varios lugares. En el Inter de Milán su salida no fue la mejor, especialmente luego de lo que fue la final de Champions.

En ese juego, fue duramente criticado por su actuación, que para algunos no estuvo a la altura del evento. Además, se esperaba que continuara en el club esta temporada, pero su actitud al no reportarse a pretemporada, llevó a romper relaciones con el cuadro italiano.



Con ese panorama, su regreso al Chelsea parecía inminente, pero su deseo era no volver a Londres, por lo que de inmediato fue descartado por Pochettino y ahora los británicos estarían negociando con Juventus.



La afición de los de Turín se ha caracterizado por ser fiel, pero también mostrar ese desacuerdo. Así lo hicieron durante uno de los partidos de pretemporada en el estadio del club, luego de conocerse esa opción.



Los hinchas invadieron la cancha y empezaron a cantar que no quieren a Lukaku en su equipo, además de las múltiples pancartas rechazando la eventual operación.