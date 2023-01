Inter de Milán se ilusiona: victoria y recorta distancia con Napoli

El argentino Lautaro Martinez volvió a ser capital para el Inter de Milan con un doblete ante el Cremonese con el que dio la vuelta al marcador (1-2) y que mantiene a su equipo con esperanzas en la lucha por levantar el 'Scudetto' que de momento domina el Nápoles.



Sigue en estado de gracia el 'Toro' Martínez, que estrenó capitanía con un doblete vital para su equipo tras la derrota ante el Empoli la jornada pasada y sumó su undécimo gol de la temporada en el campeonato doméstico italiano.

Y es que el Inter, que a principio de temporada parecía que se iba a apoyar ofensivamente en Lukaku, ha encontrado la mejor versión de un Lautaro campeón del mundo que parece decidido a liderar al equipo 'nerazzurro'. Lleva seis goles en sus últimos seis partidos.



No empezó bien la noche para el conjunto que dirige Simone Inzaghi, que vio como el Okereke adelantó en el minuto 11 al Cremonese, en lo que fue el primer disparo a puerta del encuentro, con uno de los goles de la temporada, un derechazo desde la frontal que se coló por la mismísima escuadra haciendo totalmente inútil la estirada de Onana.



El partido del Inter no estaba siendo ni mucho menos malo hasta ese momento, pero el tanto le descolocó durante unos minutos en los que perdió el orden. Una vez recuperado, el Inter volvió a carburar y no tardó en hacer efectiva su superioridad.



Remató Dzeko libre de marca el centro de Calhanoglu desde el saque de esquina pero Carnesecchi estuvo atento bajo palos y consiguió evitar el tanto del bosnio dejando, eso sí, un rechace dentro del área que cazó Lautaro para empatar la contienda en el minuto 21. Continuó el buen hacer interista, que no sufrió apenas ante un recién ascendido Cremonese que, aunque eliminó al Nápoles de la Coppa Italia y con Bellardini como nuevo técnico, sigue sin conocer la victoria en Serie A.



Sin embargo, no fue hasta bien entrada la segunda mitad, en el minuto 64, cuando Lautaro volvió a exhibir su gran momento de forma y su superioridad sobre la defensa de los locales. El reciente campeón del mundo recibió dentro del área el preciso pase de Dzeko, su mejor aliado, para, sin mirar a puerta, sacar un potente disparo que decantó la balanza en favor de los 'nerazzurri'.



Lautaro es necesario para que el Inter se mantenga con opciones en cada partido. Sin un delantero al nivel del argentino, el Inter pierde ofensiva. Los 'nerazzurri' se colocan segundos a la espera del partido del Milan, a diez del líder, un Nápoles que juega ante el Roma de Mourinho un partido que podría mantener viva la llama del 'Scudetto'.



EFE