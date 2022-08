Regular actuación de Zapata y Muriel: empate contra Milan

Duván Zapata y Atalanta no lograron superar al Milan y empataron a un gol. El colombiano estuvo desde el vamos. El duelo estuvo marcado por la superioridad de la visita, que no logró aprovechar todas las chances creadas, con Leao, como uno de los más destacados en el frente de ataque.



Las anotaciones fueron de Malinovsky, que dio apertura al marcador al minuto 29, donde la visita empezó a ir al ataque, buscando opciones y generando algunas chances claras, sin definición. El rol del colombiano Duván Zapata no fue tan destacado, pues apenas tuvo un remate al arco.



Para la segunda parte, la visita encontró el empate en los pies de Ismael Bennacer. Duván Zapata dejó la cancha al minuto 73, para darle paso a Luis Fernando Muriel, que tampoco tuvo mayor acción en el remate del partido.



Milan y Atalanta están en la tercera y cuarta casilla de la Serie A, respectivamente, con cuatro unidades sumadas en dos jornadas de campeonato. Los campeones de Italia se enfrentarán a Bolonia, mientras que los de Bérgamo visitarán a Hellas Verona.