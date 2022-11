Napoli ganó a Udinese, se afianza líder y alargó su invicto

Napoli se afianzó en el liderato de la Serie A de Italia, acumulando 41 puntos y alejándose más de sus contendores cercanos que son Lazio y Milan, a quienes de momento les sacó 11 unidades de ventaja.



Napoli logró tener un primer tiempo tranquilo, logrando dos goles en media hora y le permitió seguir afianzándose como único líder y gran favorito al título. Aunque tuvo un pequeño bajón en el segundo tiempo, pero terminó ganando 3-2 para alargar un invicto de 13 partidos ganados en Serie A y tan solo ha cedido dos empates.



Victor Osimhen fue quien marcó el primer gol en el estadio Diego Armando Maradona a favor de Napoli, donde el jugador saltó para rematar un excelente centro y anotó con un remate de cabeza picado que entra junto al poste derecho. El portero no tuvo ninguna opción.



La superioridad sobre Udinese continuó y en el minuto 31 llegó el polaco Zielinski, quien marcó el segundo y de paso la confianza para su equipo contra un equipo que no encontró la fórmula para llegar al empate en esa primera parte.



Al inicio del segundo tiempo Elmas alargó la goleada 3-0 para Napoli, pero el equipo local entró en un relajo en los últimos minutos y eso le permitió sufrir un poco más, pues Udinese logró con Ilija Nestorovski en el minuto 79 y después el segundo para la visita llegó con un cañonazo de Lazar Samardzic a los 82, jugador que remató desde fuera del área y coló el balón junto al poste izquierdo del portero Meret



Al final, Napoli logró aguantar y terminó ganando 3-2, un resultado que lo deja líder y antes del Mundial termina como campeón de esta mitad de temporada, dejando sensaciones de poder sostener su diferencia de once puntos para por fin dársele la oportunidad de ganar el scudetto de Serie A.