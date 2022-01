Cuadrado y Ospina no se sacaron ventaja: se alejan de los líderes

Duelo de colombianos en la Serie A, generando expectativa por lo que representaba para cada uno un triunfo, el seguir buscando el cupo a Champions y estar cerca de los líderes. Pese a eso, no se sacaron ventaja, tras el empate a un gol. El colectivo del Napoli no pudo con los reactivos individuales de la Juventus.



Partido complicado desde el inicio, pues cada uno en su estilo, trató de imponer condiciones. La visita empezó a verse con mayor soltura y comodidad en la cancha, ante los intentos de la Juventus, que de a poco perdió terreno, sin claridad y sometida por el planteo del Napoli. En su estilo, los locales empezaron a generar opciones, pero la definición no estuvo de su lado.



No pasó mucho para que los errores de la vecchia se vieran reflejados en superioridad en el marcador. Pelota en largo para Politano, recibió con comodidad dentro del área, media vuelta para habilitar a Mertens, definiendo al palo derecho de Szczesny, que poco pudo hacer, pues estaba cubierto por sus compañeros en defensa



En adelante, pese a tener posesión repartida, Juventus intentó, sin mucha claridad, además, con poca exigencia para Ospina, que apareció cuando el partido se lo pidió, con bastante seguridad. En el caso de Cuadrado, ubicado como lateral, no pudo conectar en la primera parte con Mckennie, que empezó a jugar más adelantado en el costado derecho. Además, exigiéndole a sus compañeros mayor tranquilidad al momento de tener la pelota y evitar pérdidas en zonas de peligro.



El ímpetu para el segundo tiempo cambió, pues Juventus empezó a tomar la posesión y a empujar para ir a buscar el empate. Todo llegó en una jugada que arrancó Cuadrado, pase en largo para Mckennie, que buscó a Morata, el rebote le quedó en los pies a Chiesa, que remató cruzado, con el desvío, la esférica terminó en el fondo del arco de Ospina.



En el segundo tiempo, la posesión del balón empezó a llegar más para la visita, que buscó y logró acorralar a la Juventus en su campo propio. David Ospina apareció con una gran atajada en el complemento, donde fue atendido por una molestia en uno de sus muslos, recuperándose rápidamente.