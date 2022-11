Juventus y un triunfazo frente a Inter en el clásico de la Serie A

Juventus e Inter de Milán se enfrentaron en uno de los clásicos de la Serie A que se disputó en la jornada 13, donde los bianconeros lograron un buen resultado al ganar 2-0. El equipo de Allegri tuvo a Juan Guillermo de titular los noventa minutos.



El inicio del partido no fue nada agradable y terminó decepcionando un poco, pues ambos equipos no lograron tener las mejores opciones para comenzar ganando, por lo que la efectividad y juego cerrado se hizo presente en los dos equipos.





Las dos jugadas más representativas de Juventus e Inter llegó primero con Bremer, quien se deshizo de su marcador, remató un centro de Filip Kostic, pero lo hizo desviado del poste derecho, mientras que para los Nerazzurri estuvo Edin Dzeko de protagonista, quien se hizocon el balón dentro del área tras un córner, pero el remate pasó cerca del poste izquierdo.



Tras el cero en las dos porterías en el primer tiempo, el complemento llegó recargado de opciones, con ambos equipos buscando el gol de la victoria, sin embargo, se vio mejor Juventus y fue premiado con un gol.



Por ello, sobre el minuto 61 llegó el primero en el derbi y una jugada de Adrien Rabiot que hizo espacio dentro del área, culminó con un pase a Filip Kostic, y envió el balón por la esquina inferior derecha para el 1-0 frente a Inter.



A partir de ahí Juventus se hizo dueño del partido y tuvo hasta un gol anulado por el VAR a Danilo de Danilo, quien no había perdonado un preciso disparo desde cerca que se coló directamente junto al palo izquierdo, pero el árbitro le salvó la vida a Inter.



Sin embargo, Inter no supo aprovechar esa anulación del gol y Juventus aprovechó y anotó el segundo gol del equipo de Allegri con Nicolo Fagioli de protagonista, quien probó suerte desde el borde del área y su disparo es desviado al interior de la meta dejando clavado al portero Andre Onana para el 2-0 en el minuto 84 que significó prácticamente el de la victoria.



Al final, los seis minutos de adición no le alcanzaron para que Inter se ilusionara con al menos el descuento y Juventus terminó ganando 2-0, despejando dudas ante uno de los líderes de la Serie A y tras una opaca temporada, los bianoneros lograron tres puntos vitales para seguir repuntando en la Liga.

LA JUVE LIQUIDÓ TODO: Angelito condujo la contra, Kostic asistió y Fagioli estampó el 2-0 ante Inter en el #DerbiDeItalia de la #SerieAxESPN.



