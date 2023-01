Aplastante: Atalanta de Zapata y Muriel recuperó memoria en Serie A

Atalanta recibió a Salernitana en la jornada 18 de la Serie A y logró imponerse por una aplastante goleada 8-2, recuperando la memoria en la liga italiana, dejándolos en la lucha por los lugares de competencias internacionales. Duván Zapata ingresó en el segundo tiempo y aportó asistencia para el octavo gol.



El partido se empezó a resolver de manera rápida y desde los cinco minutos el equipo de Gian Piero Gasprini abrió el marcador con Boga y después, en un lapso de media hora logró definir con Lookman y Scalvini que pusieron el segundo y tercer gol.





A pesar de tener el partido resuelto, Atalanta no quiso relajarse y antes del descanso logró anotar dos goles más para decretar una goleada monumental en el primer tiempo. Koopmeiners y Hojlund que pusieron el cuarto y quinto gol respectivamente.



Para el segundo tiempo nada cambió y Lookman volvió a marcar en el minuto 54 el sexto gol y después Ederson aprovechó para definir con el séptimo gol para Atalanta, confirmando una goleada histórica en Serie A.



Para poner la cereza en el pastel, apareció Zortea para poner el octavo gol, con una gran asistencia del colombiano Duván Zapata, quien logró jugar 26 minutos, mientras que el otro cafetero, Luis Fernando Muriel fue suplente pero no vio cancha tras llegar recién de una lesión muscular.



Salernitana se vio muy superada y a pesar de descontar con dos goles de Dia y un autogol de Koopmeiners, no pudo sostener el feroz ataque que tuvo Atalanta en esta jornada 18.



Este resultado deja a Atalanta en el sexto lugar con 34 puntos y el líder Napoli los supera con 13 puntos. En la próxima fecha, los de Bérgamo enfrentarán a Juventus de Cuadrado.