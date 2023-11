Torino volvió a ganar en Serie A y Duván Zapata celebró siendo titular

Torino enfrentó en la fecha 11 de la Serie A a Sassuolo y el colombiano Duván Zapata sigue sumando minutos de juego y por segundo juego consecutivo fue titular, aunque no terminó siendo protagonista de los goles, pero el técnico Juric lo mantuvo en el campo durante los 90 minutos.

El equipo de Turín logró vencer 2-1 a Sassuolo con goles de Antonio Sanabria, quien abrió el marcador en el minuto 5, mientras que el de la victoria llegó en el complemento a través de Nikola Vlasic.



Sin embargo, antes del gol victorioso de Torino, Sassuolo logró emparejar el juego y fue Kristian Thorstvedt el que le dio la ilusión a la visita, pero el local se hizo fuerte en el segundo tiempo.







El juego no tuvo suficientes sorpresas tras el gol de Vlasic y Torino logró ganar tres puntos de oro, pues no ganaba de local desde hace tres partidos de Serie A. En la clasificación llegó a 15 unidades y se encuentran en la posición número 12.



En cuanto al rendimiento de Duván Zapata, tuvo una calificación de 6.8, el 0.73 de goles esperados, pero no logró un remate a puerta contundente, pues registró tres desviados.