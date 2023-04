Roma listo para remontar en Europa League: goleó a Udinese

Roma no desaprovechó este domingo las derrotas de Milan e Inter y, con una solvente victoria ante el Udinese (3-0), se asentó en la zona de Liga de Campeones, tercero con cinco puntos de margen, en un partido que le sirvió además para recuperar sensaciones y preparar el decisivo duelo de este jueves ante el Feyenoord en Liga Europa.

Lo consiguió con suficiencia el equipo de José Mourinho, que saltó al campo con una alineación condicionada por el importante partido del jueves en el que las semifinales están en juego. Belotti, Bove, Diego Llorente, Celik, Wijnaldum y El Shaarawy tuvieron la oportunidad de demostrarle al técnico luso que también puede contar con ellos en el once.



Por si no estuviera bastante presente en la cabeza de aficionados y jugadores el partido ante el combinado neerlandés, los fantasmas del penalti fallado por Lorenzo Pellegrini volvieron a aparecerse en el Olímpico cuando Cristante estrelló contra la madera otro lanzamiento desde los once metros. Era el segundo penalti errado seguido del combinado 'giallorosso', todo en menos de tres días. Pero no tardaron en abandonar el estadio los malos recuerdos gracias el joven Bove, que remató a gol el rechace y liberó a Cristante, al Olímpico y a Mourinho al mismo tiempo en los últimos compases del primer acto. El gol asentó al Roma más aún en un partido que ya tenía controlado.



Igualmente, Roma siguió de largo en el marcador con un gol de Pellegrini al minuto 55 y luego Abraham definió todo en el minuto 90+1 para sellar la goleada 3-0 y por ahora, quedó en Champions con cinco puntos de margen, los de Mourinho tienen un pie en el objetivo de disputar de nuevo la máxima competición continental en la capital italiana -junto a un Lazio que marcha segundo-. Eso sí, ahora el Roma solo piensa en remontar el 1-0 encajado ante el Feyenoord y colarse en las semis de la Europa League.



EFE