Inter dio golpe de autoridad y hundió al campeón Milan

Inter se enfrentó al AC Milan en el clásico de la jornada 20 de la Serie A de Italia y ambos clubes buscaban un partido beneficioso que los dejara con opciones de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. Al final los nerazzurri vencieron 1-0 a su eterno rival.



El partido comenzó movido, donde Inter de Milán fue el equipo que mejor jugó desde los primeros minutos, además, tuvo a Lautaro Martínez protagonista en ese primer estudio de partido.





Por ello, la intensidad que creó Inter se vio reflejada en el minuto 44, donde los nerazzurri lograron imponerse con un gol del argentino Lautaro Martínez, quien llegó tras un tiro de esquina y no perdonó con un certero cabezazo desde cerca que entró por la izquierda del arco para poner el 1-0.



Milan no tuvo reacción inmediata en ese poco tiempo y dejó la posibilidad de empatar para el segundo tiempo, pero lo cierto es que el vigente campeón de la Serie A no se comportó como tal y se vio ampliamente superado por Inter.



La mínima diferencia se hizo constante en la mayor parte del segundo tiempo y Milan tuvo escasas opciones, pero sobre los minutos finales lograron una acción con Brahim Díaz, pero desaprovechó una gran ocasión al rematar a puerta desde el borde del área y Onana respondió de buena manera.



Sobre el final Inter fue quien logró las mejores acciones y tuvo para definir, pero el VAR le negó la posibilidad a Lautaro Martínez de gritar su doblete.



El clásico no dio para más y el Inter es justo ganador, mientras Milan no logró demostrar buen juego. Este resultado dejó a los nerazzurri con 43 puntos y mantiene viva la esperanza de pelear el título con Napoli, quien lo supera con 13 unidades.