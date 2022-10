Atalanta con Muriel de titular, sigue imparable en Serie A

Atalanta y Sassuolo se enfrentaban en la jornada 10 de la Serie A, los dos en búsqueda de seguir su buena forma, aunque los de Gasperini llegaron como favoritos y a pesar de sufrir, terminaron ganando 2-1 con Luis Fernando Muriel de titular.



En el primer tiempo, Atalanta sufrió y ante lo cerrado del partido en la primera media hora, Sassuolo aprovechó y anotó el primero sobre el minuto 41, donde Georgios Kyriakopoulos mostró un gran instinto dentro del área al recibir un pase brillante y marcar con un disparo al primer toque por alto, aprovechando la gran asistencia de Luca D'Andrea.



Sin embargo, Atalanta vio cómo se le escapaba su invicto y antes del descanso logró el empate gracias a un pase de Brandon Soppy, quien pasó el balón a los pies de Mario Pasalic (Atalanta), que a puerta vacía no perdonó para el 1-1 para finalizar el descanso.



Para el segundo tiempo Atalanta abrió un poco más el partido y terminó anotando el segundo gol que les dio la confianza para hacer respetar su casa.

Por ello, lograron un golazo tras una gran jugada colectiva! Ademola Lookman aprovechó un pase perfecto y enganchó un disparo por la escuadra izquierda donde el portero de Sassuolo no pudo hacer nada. Fue el 2-1 y prácticamente la victoria.



Con el pasar de los minutos, Atalanta se afianzó en el marcador y el partido tomó un poco más de calma, aunque Sassuolo trató de inquietar una que otra vez el arco de los de Bérgamo, pero sin éxito.



El colombiano Luis Fernando Muriel finalmente jugó 68 minutos y no fue decisivo en el marcador, pero sigue sumando titularidades en un Atalanta que sigue líder de la Serie A con 24 puntos en la tabla de posiciones, mientras Sassuolo acumuló dos derrotas consecutivas.

