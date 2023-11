Sobre la hora salvó Atalanta un punto en día intrascendente de Muriel

Fue una jornada llena de expectativas, de ganas de por fin como titular, pero al final un partido sin lucimientos, gris e intrascendente.

Así fue el balance de Luis Muriel en el agónico empate 1-1 que logró Atalanta en su visita a Udineses, duelo que sufrió de principio a fin.

Muriel y los suyos deambularon en la tarea de ataque en la primera etapa, en la que todo el protagonismo fue para el local: desperdició penalti Success a los 30 minutos pero a los 44 minutos puso el dominio en el marcador con algo de fortuna, pues su remate pegó en un zaguero antes de desubicar al portero y dejar la cuenta 1-0.

No reaccionaba Atalanta y sin dar tiempo a nada, Gasperini sacaba del campo a Muriel y apostaba por Scamacca. El efecto no fue inmediato, Lookman pareció ineficaz y no mejoró el ataque y solo al final llegó un gol que pareció mucho premio para el visitante.

A los 90+2, un centro de Zappacosta le cayó perfecto a Ederson, quien cabeceó impecable al palo al que no llegaba el arquero y marcaba el 1-1, inesperado, agónico.



Atalanta es quinto de la tabla con 20 puntos mientras su rival va en el puesto 16. Oportunidad perdida para consolidarse entre los titulares para Muriel.