¡Juventus campeón en Italia... otra vez! Le ganó la Supercopa a Napoli

Juventus es campeón Italia. No importa cuándo lo leas. Pero ojo que no fue tan fácil, que no fue apabullante, que dominó solo sobre el final a Napoli y tuvo que exigirse a fondo para ganar la Supercopa de Italia.

Gracias al de siempre, a la figura, Cristiano Ronaldo, Pirlo sacó la cabeza en medio de las críticas con un primer título en este 2021, que marcó el regreso de Juan guillermo Cuadrado, plenamente recuperado del covid-19 y muy participativo. Se impuso Juventus 2-0, sobre el final, en un gran día del lateral.



No había mucho para contar en la primera parte. Un Juventus más ambicioso, con Cuadrado explicando desde el pitazo por qué lo extrañaba tanto Pirlo: era el más inquieto, el socio de todos, el picante por la banda, a tal punto que en el 14 fue protagonista de un lujo para evadir la marca de dos hombres de Napoli. Un cabezazo frontal de Lozano que salvó de reflejo Szczesny y no mucho más.



Pero en el complemento aceleró Juventus, con el recién llegado Bernardeschi obligando al lucimiento de Ospina a los 46 y luego buscando al hombre de la varita mágica: Cristiano Ronaldo. Avisaba a los 53 en una pelota que le recuperaba Cuadrado y en ese tiro de esquina, que él mismo provocaba con su riflazo, aparecía oportuno en el centro del área para fusilar a un solitario Ospina.



Y entonces se haría dueño del partido el gran favorito, que lo intentaría otra vez con Ronaldo a los 69, en otra asociación Cuadrado.



Pero vendría el error. A los 77 provocaba el penalti Mckennie, cuando no tenía Napoli ninguna opción de marcar, y entonces el infalible, el hombre, el elegido, cobró tan cruzado que se le fue muy lejos del palo el remate. ¡Increíble!



Se iría el tiempo y la prórroga guardaría una emoción más: salvaba el segundo Ospina en mano a mano con Cuadrado y Szczezny se convertía en héroe al minuto 93 al salvar con la punta del pie el que pudo ser el gol de la prórroga.



Sobre el final, Cuadrado orientó el contragolpe letal, asistió a Morata y fue el 2-0 final, emocionante al final.