Ospina contra Cuadrado en Supercopa Italia: Juventus vs Napoli EN VIVO

Juventus y Napoli disputan la Supercopa de Italia, con Cuadrado y Ospina titulares.

Minuto 48- Buen centro de Lozano que no logra conectar Demme



Minuto 46- ¡Atajadón de Ospina! Llegaba justo Bernardeschi pero sobre la raya la alcanzaba a parar el colombiano



Minuto 45- Bernardeschi al partido por un intrascendente Chiesa



¡RUEDA LA PELOTA PARA EL SEGUNDO TIEMPO!



TERMINA PRIMER TIEMPO



Minuto 35- A tiempo salva Koulibaly la primera llegada de CR7



Minuto 34- No hay caminos hacia Cristiano Ronaldo en Juventus, se ha ido cansando Cuadrado y le pitan una falta increíble en una disputa normal del balón



Minuto 27- ¡Se salvó Juventus! Cabezazo tremendo de Lozano que salvó de reflejo Szczesny



Minuto 21- Presión de Lozano y choque del portero con Danilo que metió miedo



Minuto 20- Tiro libre inofensivo de Insigne



Minuto 11- Primera intervención de Ospina. Ataca La Juve, pero en posición adelantada de Kulusevski. Recordemos que en este compromiso hay VAR.



Minuto 2- Primera aparición de Cuadrado en el compromiso. No se logra entender el colombiano con McKennie



RUEDA LA PELOTA



Así forma Juventus:

Así forma Napoli: